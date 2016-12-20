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Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на марафонском забеге в Китае

20/12/16 19:22, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанка Дарья Маслова заняла второе место на международном Куньминском марафоне, прошедшем в Китае. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

По ее данным, в соревнованиях, проводившихся в честь 15-летия Шанхайской организации сотрудничества, участвовали более 15 тысяч человек. Финальный результат Масловой на дистанции 42 километра 195 метров, позволивший ей завоевать «серебро», составил 2 часа 38 минут.

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/42011/

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