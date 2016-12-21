13 стран, включая Россию и США, выступили в Бишкеке на открытом чемпионате Азии по тогуз-коргоолу

Кыргызстанцы завоевали семь медалей на открытом чемпионате Азии по тогуз-коргоолу, завершившемся в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, в состязаниях участвовали около 40 спортсменов из 13 стран, в том числе России и США. В дисциплине «стандарт» среди мужчин тройку лидеров составили Серик Актаев, Нурбек Кабиев (оба из Казахстана) и Кубан Сазаев (КР), среди женщин – Асель Далиева, Диана Кенина (обе из РК) и Лязар Раимбекова (КР).

В дисциплине «блиц» победили Жанат Каймудин (РК), Муратали Исмаилов (КР), Шамдаулет Эрдамулан (Монголия); Диана Кенина, Асель Далиева и Чолпон Кендирбаева (КР).

В дисциплине «рапид» сильнейшими стали Нурбек Сазаев (КР), Серик Актаев, Анарбек Жамакеев (КР); Асель Далиева, Диана Кенина и Аида Керимбекова (КР).