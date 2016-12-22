В Бишкеке проходит международный турнир по баскетболу

Новый спорткомплекс, появившийся осенью близ столицы, нарасхват – федерации одна за другой проводят там состязания. Однако действительно крупных соревнований пока было мало. Одно из них – международный турнир по баскетболу – проходит в эти дни.

Состязания посвящены памяти заслуженных тренеров республики Кубата Карабекова и Николая Арзамасцева, с именами которых связан период расцвета отечественного баскетбола. Участвуют команды «Гиннес-29», «Политехник» (обе из Бишкека), «Легенды» (Алматы) и ТШВСМ (Ташкент).

Поединки первого тура прошли 20 декабря: «Легенды» переиграли «Политехник» - 74:69, а «Гиннес-29» в не менее напряженном противостоянии сломил сопротивление ТШВСМ – 75:70.

Матч второго тура между ТШВСМ и «Легендами», состоявшийся 21 декабря, тоже получился упорным. Высокой результативностью команды похвастать не могли, зато нарушений было много. Особенно со стороны алматинцев.

Они долго вели в счете, но в конце их лидеры из-за перебора фолов были вынуждены усесться на скамейку. Ташкентский коллектив совершил рывок и победил – 65:60.

«Приезжаем на соревнования в четвертый или пятый раз. Уровень с каждым годом растет. Соперники очень крепкие. Побольше бы таких турниров! - сказал ИА «24.kg» главный тренер ТШВСМ Хасан Рахимов. – Новые спортивные объекты у вас, конечно, классные. А так играем в высшей лиге Узбекистана. Сейчас идем на первом месте. В марте планируем вновь приехать в Бишкек (на турнир в честь Нооруза) и побороться за победу».

Зал действительно просторный, светлый, обустроенный. Единственный недостаток – не самые вместительные трибуны. Но и их, как выясняется, не так-то просто заполнить. Зрителей на баскетбольных играх пока немного. Вероятно, сказывается удаленность спорткомплекса, расположенного в жилмассиве «Арча-Бешик», от центра столицы.

Следом на площадку вышли «Гиннес-29» и «Политехник». Игроки молодые, задорные. Они показали более динамичный баскетбол. Хладнокровнее и мастеровитее оказались ребята из «Гиннеса». К тому же в составе этой команды есть ярко выраженный лидер – легенда отечественного баскетбола Шакиржан Куранбаев. На себя он одеяло не тянул, давая играть молодым. Да и на площадке, в общем-то, появлялся нечасто. Руководил одноклубниками, являясь как бы играющим тренером. К перерыву «Гиннес» вел со счетом 40:24.

Много у нас в СМИ хвалят футболистов: мол, за пару лет их уровень здорово вырос. А вот баскетболистов вниманием обделяют. И зря! Те заслуживают даже более лестных слов.

«Невозможно описать, как мы довольны сезоном-2016! – заявил ИА «24.kg» генеральный секретарь Федерации баскетбола КР Тимур Талканбаев. – На высоком уровне провели все запланированные турниры по «классике». Добились очень больших успехов в стритболе (3х3). В мировом рейтинге юношеская (до 18 лет) сборная КР завершает год на третьем месте. Она добилась права выступить в элитном дивизионе чемпионата мира-2017. Сыграет на ЧМ и взрослая женская сборная. По-моему, за время независимости КР еще никто из игровых видов спорта на такие статусные мероприятия не ездил. Более того, юноши и девушки квалифицировались на чемпионат Азии-2017 и юношеские Олимпийские игры-2018».

«В середине января стартует мужской чемпионат по классическому баскетболу. Изъявили желание участвовать 16 команд, в том числе из Нарына и Оша. Два года назад, когда мы возродили чемпионат, в нем играли восемь команд, причем все из Бишкека, - добавил Тимур Талканбаев. - Постепенно складывается система профессиональных баскетбольных клубов».

В заключительной десятиминутке «Гиннес-29» немного расслабился. Но все равно победил с большим преимуществом – 78:50. С такой игрой на чемпионате республики этот клуб будет одним из фаворитов. Ну а поражение «Политехника» было ожидаемым. В действиях команды ощущались нервозность и нехватка опыта, игроки допускали много технического брака (иной раз даже не могли поймать летящий прямо в руки мяч).

Хочется, чтобы баскетболисты играли красиво и хоть изредка исполняли эффектные слэм-данки (броски сверху), коими славится НБА. Рослые и техничные игроки есть и у нас, но они почему-то избегают бросков сверху даже в самых выгодных ситуациях.

Турнир завершится сегодня. Запланированы матчи: ТШВСМ – «Политехник» и «Гиннес-29» - «Легенды». В противостоянии бишкекчан и алматинцев, вероятнее всего, и определится чемпион. Начало игр в 14.00 и 15.30. У любителей баскетбола есть возможность поддержать отечественные команды и заодно познакомиться с новым спорткомплексом. Вход свободный.