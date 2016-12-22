Национальная сборная Кыргызстана по футболу поднялась на две строчки в рейтинге ФИФА. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта, опубликовавший сегодня свежий список.



Как отмечается, тройку лидеров по-прежнему составляют команды Аргентины (1634 очка), Бразилии (1544) и Германии (1433). На счету отечественной дружины, поднявшейся за месяц со 124-го на 122-е место, 265 очков. Всего в рейтинг включено 211 команд.