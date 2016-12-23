Каратисты из Кыргызстана выиграли 15 медалей на соревнованиях в Казахстане

Кыргызстанцы выиграли 15 медалей на международном турнире «Кубок Актау» по карате-до WKF. Об этом ИА «24.kg» сообщил президент клуба «Кейхацу» Дмитрий Казанов.

По его словам, состязания завершились в городе Актау. Участвовали более 500 спортсменов из семи стран, в том числе 28 кыргызстанцев (из столичного клуба «Кейхацу» и кара-балтинского «Самурая»). На их счету две золотые, девять серебряных и четыре бронзовые награды. Высшую ступень пьедестала почета заняли Алишер Саякбаев (возрастная группа 14-15 лет, весовая категория до 57 килограммов) и Умида Айсаева (12-13 лет, до 40 кг).

Как сообщается, взрослые боролись за победу по программе про-карате. В командном кумите кыргызстанцы заняли второе место.

«Выделю Адилета Шадыканова, который также стал вторым. В полуфинале он одолел чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира Шахина Атамова (Азербайджан). В финале бился с чемпионом мира Гогито Аркания (Грузия). Выигрывал, но получил небольшую травму плеча, и мы сняли его с боя, решив не рисковать здоровьем», - отметил Дмитрий Казанов.