Бишкекский клуб «Гиннес-29» выиграл международный турнир по баскетболу

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Клуб «Гиннес-29» из Бишкека выиграл международный турнир по баскетболу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.
Как отмечается, одержав три победы в трех матчах, «Гиннес-29» взял «золото». На втором месте ТШВСМ, на третьем – «Легенды».
URL: http://www.24.kg/sport/42236/