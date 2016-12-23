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Бишкекский клуб «Гиннес-29» выиграл международный турнир по баскетболу

23/12/16 15:42, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Клуб «Гиннес-29» из Бишкека выиграл международный турнир по баскетболу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

 

В Бишкеке проходит международный турнир по баскетболу

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По их словам, соревнования, посвященные памяти заслуженных тренеров Кыргызстана К.Карабекова и Н.Арзамасцева, завершились в Бишкеке. В заключительном, третьем туре «Гиннес-29» со счетом 75:50 одолел команду «Легенды» (Алматы). Еще один бишкекский клуб - «Политехник» - обыграл ТШВСМ (Ташкент) – 72:71.

 

Как отмечается, одержав три победы в трех матчах, «Гиннес-29» взял «золото». На втором месте ТШВСМ, на третьем – «Легенды».

URL: http://www.24.kg/sport/42236/

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