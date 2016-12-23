Бишкекский клуб «Гиннес-29» выиграл международный турнир по баскетболу

Клуб «Гиннес-29» из Бишкека выиграл международный турнир по баскетболу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, соревнования, посвященные памяти заслуженных тренеров Кыргызстана К.Карабекова и Н.Арзамасцева, завершились в Бишкеке. В заключительном, третьем туре «Гиннес-29» со счетом 75:50 одолел команду «Легенды» (Алматы). Еще один бишкекский клуб - «Политехник» - обыграл ТШВСМ (Ташкент) – 72:71.

Как отмечается, одержав три победы в трех матчах, «Гиннес-29» взял «золото». На втором месте ТШВСМ, на третьем – «Легенды».