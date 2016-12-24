Сборная Кыргызстана по волейболу победила на старте чемпионата Азии

Национальная сборная Кыргызстана по волейболу стартовала с победы на зональном чемпионате Азии, проходящем в городе Дакке (Бангладеш). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.



Как отмечается, 23 декабря наша команда играла против бронзового призера прошлогоднего турнира - сборной Афганистана. Кыргызстанцы уступили первую партию, однако следующие три выиграли. Итог – 3:1 в пользу сборной КР. Лучшим игроком матча признан Онолбек Каныбек уулу.



Как сообщается, сегодня во втором мачте сборная КР сразится с командой Мальдив.





