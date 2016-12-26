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«Салам-Алик» выиграл республиканский турнир по волейболу

26/12/16 09:43, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

«Салам-Алик» выиграл II республиканский турнир «Кубок Сольвейг Спорт Центра» среди женских клубных команд по волейболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, соревнования прошли накануне в Бишкеке.

 

Второе место занял прошлогодний чемпион «Дордой-Намыс», третье – «Улар». Лучшими игроками турнира признаны Марина Гришаева («Салам-Алик»), Анна Солошенко («Дордой-Намыс»), Самат кызы Алтынай («Улар») и Алина Гаркушина («Сольвейг Спорт»).

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/42315/

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