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«Альянс» занял второе место на чемпионате Кыргызстана по настольному теннису
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«Альянс» занял второе место на чемпионате Кыргызстана по настольному теннису

26/12/16 09:45, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке в Центре настольного тенниса «Карвен» 25 декабря завершился открытый клубный чемпионат Кыргызстана. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

 

По его словам, в соревнованиях участвовали 13 команд, за которые выступали сильнейшие спортсмены из городов КР, Казахстана и Туркменистана. В заключительном (четвертом) туре без поражений выступила «Алмата» (РК), со счетом 4:3 обыгравшая в финале бишкекский «Альянс». Третье место заняла «Авача». В таком же порядке команды расположились в итоговом зачете по результатам всех четырех туров.

 

 

«За «Алмату» играли мастера спорта РК Самат Бейсенов, Тимур Бейсалиев и Александр Максимов. За «Альянс» - МС РК Жамал Бекулан и Диас Сарсембаев, МС КР Алишер Якупбаев, КМС Марлен Алимкулов, Шамиль Валиев. За «Авачу» - МС КР Талгат Сагындыков, Нурдин Сапарбаев и МС Туркменистана Вячеслав Клычев», - отметил Алишер Якупбаев.

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/42316/

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