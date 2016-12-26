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Сборная Кыргызстана по волейболу выиграла еще два матча на чемпионате Азии

26/12/16 10:06, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла еще два матча на зональном чемпионате Азии, продолжающемся в городе Дакке (Бангладеш). Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, во втором туре отечественная команда со счетом 3:0 разгромила сборную Мальдивских островов, а в третьем в упорной борьбе сломила сопротивление Бангладеш – 3:2.

 

В первом туре кыргызстанцы переиграли афганцев. Сегодня в заключительном матче предварительного этапа они сразятся с непальцами. В случае победы выйдут в плей-офф с первого места.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42320/

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