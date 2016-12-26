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Сборная КР по волейболу выиграла четвертый матч подряд на чемпионате Азии

26/12/16 17:29, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Мужская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла четвертый матч подряд на зональном чемпионате Азии. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, соревнования продолжаются в городе Дакке (Бангладеш). Сегодня отечественная команда провела заключительный поединок предварительного этапа, в котором со счетом 3:1 одолела сборную Непала. Набрав 11 очков из 12 возможных, она уверенно заняла первое место в турнирной таблице.

 

Как сообщается, 27 декабря в матче за «золото» кыргызстанцы встретятся с представителями Бангладеш. Накануне они уже играли друг с другом в рамках предварительного этапа, и наши были сильнее.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42352/

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