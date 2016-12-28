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В Бишкеке прошли соревнования на Кубок мэра по плаванию

28/12/16 13:28, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке прошли соревнования «Веселые старты» на кубок мэра по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, борьба за победу шла в нескольких возрастных группах. В категории 2002-2003 годов рождения лучшими по сумме трех дистанций стали Максим Курильский (среди юношей) и Анастасия Мохнатова (среди девушек). В категории 2004-2005 годов рождения победили Иван Пантелеев и Елизавета Рогожникова. А в категории 2006 года рождения и младше - Темирлан Медетбеков и Джессика Палмер.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42487/

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