В Бишкеке прошли соревнования на Кубок мэра по плаванию

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В Бишкеке прошли соревнования «Веселые старты» на кубок мэра по плаванию. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
Как отмечается, борьба за победу шла в нескольких возрастных группах. В категории 2002-2003 годов рождения лучшими по сумме трех дистанций стали Максим Курильский (среди юношей) и Анастасия Мохнатова (среди девушек). В категории 2004-2005 годов рождения победили Иван Пантелеев и Елизавета Рогожникова. А в категории 2006 года рождения и младше - Темирлан Медетбеков и Джессика Палмер.
URL: http://www.24.kg/sport/42487/