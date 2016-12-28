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В столице Кыргызстана завершился новогодний турнир по хоккею с шайбой. Об этом сообщила администрация Городского катка.
Как отмечается, в состязаниях участвовали команды из КР и Казахстана. Первое место занял коллектив «Бишкек-1», второе – «Акулы-1» (Алматы), третье – «Бишкек-2». Лучшим вратарем турнира признан Илья Кубрин, лучшим защитником – Хан Нусинбеков, лучшим нападающим – Асан Абдыгулов.
URL: http://www.24.kg/sport/42489/