Сборная КР выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда

Сборная Кыргызстана выиграла шесть медалей на чемпионате Центральной Азии по ушу-саньда. Об этом сообщил главный тренер Тагайбек Омуржанов.

Как отмечается, соревнования прошли в городе Ташкенте (Узбекистан). Участвовали команды из шести стран. На турнире среди юниоров кыргызстанцы завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую награду.

Первые места в своих весовых категориях заняли Дастан Анваров, Калмурат Нурдинов и Жавахир Урманов. Вторыми стали Мухаммед Нарынбаев и Диербек Гапиров, третьим – Давранбек Ахмаджанов.