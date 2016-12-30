В Бишкеке прошел новогодний шахматный турнир

В Бишкеке 29 декабря прошел новогодний шахматный блиц-турнир. Об этом ИА «24.kg» сообщил его организатор, председатель столичной Шахматно-шашечной ассоциации Дамиль Токтогонов.

По его словам, в соревнованиях участвовали ветераны данного вида спорта. Они сыграли девять туров по круговой системе. Набрав восемь очков из девяти возможных, первое место занял Жумагазы Асанакунов. Вторым стал Олег Пахомеев, третьим – Алексей Мелкозеров.