В Бишкеке прошел новогодний шахматный турнир

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Бишкеке 29 декабря прошел новогодний шахматный блиц-турнир. Об этом ИА «24.kg» сообщил его организатор, председатель столичной Шахматно-шашечной ассоциации Дамиль Токтогонов.
По его словам, в соревнованиях участвовали ветераны данного вида спорта. Они сыграли девять туров по круговой системе. Набрав восемь очков из девяти возможных, первое место занял Жумагазы Асанакунов. Вторым стал Олег Пахомеев, третьим – Алексей Мелкозеров.
URL: http://www.24.kg/sport/42616/