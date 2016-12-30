Шахматист Руслан Съездбеков выиграл еще одну медаль на чемпионате Западной Азии

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл еще одну медаль на чемпионате Западной Азии среди юношей по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

По его данным, турнир закончился 29 декабря в городе Эль-Айне (ОАЭ). Завершали программу состязания по классическим шахматам. В возрастной группе до восьми лет наш Чынгыз Султай в девяти турах набрал шесть очков и занял четвертое место. В категории до 14 лет Руслан Съездбеков стал третьим, набрав семь очков. Обладателям «золота» и «серебра», набравшим столько же, он уступил лишь по дополнительным показателям.

Напомним, ранее в рамках чемпионата западной Азии Съездбеков выиграл два «золота» - на турнирах по быстрым шахматам и блицу. Таким образом, он завоевал медали во всех дисциплинах, где участвовал.