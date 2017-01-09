Золотые дети кыргызских шахмат

Одним из первых турниров 2017-го стал чемпионат Кыргызстана среди детей, юношей и девушек по шахматам. Он стартовал 7 января в Бишкеке.

Медали разыгрываются в нескольких возрастных группах. За победу борются около 400 спортсменов из столицы и регионов. Среди них юные, но уже известные шахматисты Чингиз Султай, Элдияр Орозбаев, Айжан Съездбекова, Азалия Мирлан кызы и другие.

В стране есть федерации, проводящие свои состязания для галочки. Шахматисты к таким не относятся. Стараются, чтобы каждый турнир запомнился участникам, их родителям и болельщикам. Нынешний организовали на базе Американского университета в Центральной Азии. Здание новое, и находиться там приятно. На чемпионате царит атмосфера праздника.

Пока одни игроки выясняют отношения за шахматной доской, другие ждут своей очереди. Кто-то разминается за тренировочным столом, а кто-то общается с родителями. «Ты не представляешь, сколько тут репортеров!» - восхищенно говорит отец одного из игроков кому-то по телефону. «Надо упорно трудиться, и тогда станешь чемпионом», - наставляет другой родитель своего отпрыска. «Ка-а-ак?! Тебе уже мат поставили? Ничего, впереди еще много матчей, исправишься», - утешает мама опечаленного ребенка.

У детворы, освоившей эту игру, светлая голова и быстрое мышление. Наблюдать за некоторыми интереснее, чем за взрослыми. Вундеркинды шести-восьми лет способны доставить проблем даже гроссмейстеру. Шахматы – хороший способ воспитать думающего и успешного человека.

Еще лет пять-шесть назад данный вид спорта в КР был в упадке. Однако затем в профильную федерацию пришли молодые энтузиасты и исправили ситуацию. Сегодня наше шахматное сообщество уважают на международной арене. И есть за что! Наши игроки, особенно подрастающее поколение, все чаще побеждают на крупных турнирах. На молодежном чемпионате Азии, прошедшем осенью 2015-го в Бишкеке, они завоевали две «бронзы». За блестящую организацию того турнира азиатская федерация наградила кыргызскую шахматным «Оскаром».

Весной 2016-го на ЧА среди юношей в Монголии наши взяли два «серебра» и «бронзу», летом на ЧА среди школьников в Иране – «серебро». Наконец недавно, под Новый год, в ОАЭ прошел юношеский чемпионат Западной Азии. Руслан Съездбеков выиграл два «золота» и «бронзу».

Руслан, кстати, не единственный в своей семье, кто с малых лет прославляет страну на международной арене. У его отца Съездбека Таштекеева много поводов для гордости.

«У меня восемь детей: по четыре сына и дочери. Самому старшему 15 лет, а самая младшая – грудная, - поведал он ИА «24.kg». – Арзыбек – победитель ряда международных турниров, Руслан – шестикратный чемпион КР, двукратный чемпион Азии, Алмаз – пятикратный чемпион КР, призер Азии, Айжан – чемпионка КР, серебряный призер ЧА. Стремятся стать гроссмейстерами и выиграть ЧМ».

«Шахматы – гимнастика ума! Они помогают везде, даже в дзюдо, которым параллельно занимаются сыновья. И в учебе – Руслан, например, в прошлом году выиграл школьную Олимпиаду по математике, - добавил Съездбек Таштекеев. - Федерация последнее время хорошо работает. Но все равно мы участвуем только в официальных турнирах, а на неофициальные (но крупные, например, MoscowOpen) выехать трудно – нужны финансы. В них тоже важно участвовать».

Шахматисты стараются «заразить» своей любимой игрой как можно больше граждан: в 2016-м в КР впервые в истории прошел чемпионат страны среди лиц с ограниченными возможностями здоровья (вначале среди взрослых, а потом среди детей). Эти турниры стали примером того, как спорт может выполнять важную социальную миссию. Останавливаться на достигнутом шахматисты не хотят.

«На этот сезон у нас большие планы. Будем отмечать юбилей - 25-летие создания нашей федерации и ее членства в ФИДЕ, - сообщил ИА «24.kg» президент Кыргызской шахматной федерации Милан Турпанов. – График состязаний очень плотный. В феврале планируем провести турнир на Кубок президента Кыргызстана. Стартуют чемпионаты КР среди взрослых и школьников. Весной выступим на юношеском ЧА в Ташкенте… Одно из самых больших соревнований – Азиатские игры в помещениях, которые пройдут в сентябре в Ашхабаде».

Пожалуй, главное мероприятие, которое запланировали шахматисты – первый в истории чемпионат Азии среди ЛОВЗ (май-июнь). «Мы инициировали его проведение в Бишкеке и получили одобрение от азиатской федерации», - отметил Милан Турпанов.

В программе чемпионата КР девять туров. Заключительный намечен на 15 января. Самое интересное впереди!