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В Бишкеке прошли новогодние состязания по сумо

9/01/17 14:59, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке накануне прошел новогодний турнир «Зимний кубок» по борьбе сумо, посвященный основателям данного единоборства в стране. Об этом сообщили в Ассоциации борьбы сумо КР.

 

По их словам, за победу боролись 110 спортсменов из столицы и Чуйской области. В личном зачете среди юношей в различных весовых категориях первенствовали Ынтымак уулу Омур, Кутубек Рысматов, Баяман Каримов, Адыл уулу Жанбол, Эдиль уулу Адилет, Анвар Алапаев, Эмирлан уулу Феликс, Омурбек Сапанов и Аян Сеитбеков.

 

Среди девушек отличилась Римма Ким. В командном зачете первенствовал клуб «Кок-Жар».

 

URL: http://www.24.kg/sport/42846/

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