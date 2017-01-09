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В Канте проходит зимнее первенство по футболу

9/01/17 18:44, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Канте проходит зимнее первенство по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в соревнованиях участвуют восемь команд. Они разделены на две группы. Накануне состоялись поединки первого тура. В группе А «Наше пиво» одолело «Дордой-2» - 4:0. «РИО» и «Абдыш-Ата-2000» сыграли вничью – 3:3. В группе В «Живое пиво» разгромило «Алгу-Чуй» - 7:2, а «Ынтымак» переиграл «Кара-Балту» - 6:2.

 

Как сообщается, соревнования продлятся до 28 января.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42871/

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