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В Бишкеке определили победителей турнира «Наристе-2017» по футзалу
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В Бишкеке определили победителей турнира «Наристе-2017» по футзалу

10/01/17 13:33, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Бишкеке завершился международный турнир «Наристе-2017» по футзалу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

 

По ее данным, за победу боролись 56 команд из КР и Казахстана. На турнире госорганов первые места заняли Государственная налоговая служба (среди гражданских структур) и Государственная пограничная служба (силовые структуры).

 

В категории старше 35 лет победил клуб «Налоговик», старше 45 лет – «Алга» (оба из КР), старше 50 лет – «Достар» (Казахстан).

 

 

Фото пресс-службы Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

URL: http://www.24.kg/sport/42918/

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