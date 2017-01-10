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Кыргызстанцы победили на футбольном турнире в Казахстане

10/01/17 14:44, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанцы победили на футбольном турнире в Казахстане. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в городе Таразе завершились международные соревнования «Зимние каникулы». Участвовали команды из спортшкол РК и КР. В категории 2003 года рождения равных не было футболистам «Алги» (тренер Марат Израилов). Среди спортсменов 2004 года рождения победили представители ФЦ РСДЮШОР (тренер Нурлан Букуев).

 

URL: http://www.24.kg/sport/42922/

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