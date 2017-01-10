Кыргызстанцы победили на футбольном турнире в Казахстане. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Таразе завершились международные соревнования «Зимние каникулы». Участвовали команды из спортшкол РК и КР. В категории 2003 года рождения равных не было футболистам «Алги» (тренер Марат Израилов). Среди спортсменов 2004 года рождения победили представители ФЦ РСДЮШОР (тренер Нурлан Букуев).