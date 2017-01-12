Канат Аманкулов: Борьба алыш должна стать визитной карточкой Кыргызстана на международной арене

Сегодня директор Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана Канат Аманкулов встретился с президентом Международной федерации по борьбе на поясах алыш Гинтаутасом Вилейтой. Цель - совместная подготовка к Азиатским играм в закрытых помещениях, которые пройдут осенью в Туркменистане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



«Алыш – кыргызская национальная борьба, и КР заинтересована в ее популяризации за рубежом. Она должна стать визитной карточкой КР на международной спортивной арене, - сказал Канат Аманкулов. - Азиатские игры в закрытых помещениях - одно из главных спортивных мероприятий этого года, где наши спортсмены должны выступить достойно. Для подготовки сборных по алышу и содействия оргкомитету будет выработан план мероприятий с бюджетом».

Как сообщается, в 2017-м Дирекция по национальным видам спорта совместно с международной федерацией проведет четыре семинара для судей и тренеров по алышу (по два в КР и за рубежом).