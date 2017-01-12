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Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

12/01/17 16:00, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта, опубликовавший сегодня свежий список.

 

Как отмечается, тройку лидеров, как и месяцем ранее, составляют сборные Аргентины (1634 очка), Бразилии (1544) и Германии (1433). Отечественная дружина опустилась со 122-го места на 124-е. У нее 265 очков.

 

Напомним, предыдущий рейтинг опубликован 22 декабря. Следующий выйдет 9 февраля.

URL: http://www.24.kg/sport/43087/

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