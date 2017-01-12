Национальная сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА. Об этом сообщил официальный сайт международной федерации данного вида спорта, опубликовавший сегодня свежий список.

Как отмечается, тройку лидеров, как и месяцем ранее, составляют сборные Аргентины (1634 очка), Бразилии (1544) и Германии (1433). Отечественная дружина опустилась со 122-го места на 124-е. У нее 265 очков.

Напомним, предыдущий рейтинг опубликован 22 декабря. Следующий выйдет 9 февраля.