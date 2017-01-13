В Бишкеке прошли республиканские соревнования по легкой атлетике

В Бишкеке накануне прошли республиканские соревнования по легкой атлетике. Об этом сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Иван Щербаков.

По его словам, в состязаниях участвовали спортсмены 1999 года рождения и старше из столицы и регионов. Среди женщин в беге на 60 метров лучшей стала Ева Кадырова, на 300 метров – Алена Сидорова, 600 метров – Нуржамал Абдалимова. На дистанциях 1 и 2 тысячи метров победила Гульшанай Сатарова, в прыжках в длину – Анна Буланова, в высоту – Мария Тимошенко.

Среди мужчин на дистанции 60 метров высшую ступень пьедестала почета занял Жамал Мусаев, 300 метров – Семен Кожемякин, 600 метров и 1 тысяча метров – Мусулман Джоломанов. В беге на 2 тысячи метров победил Жоодарбек Кочконбаев, в прыжках в длину – Александр Потехин, в высоту – Паншер Хавазов.