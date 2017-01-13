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Федерацию волейбола Кыргызстана наградили за прорыв в 2016 году

13/01/17 18:12, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Федерацию волейбола Кыргызстана наградили в номинации «Прорыв года». Премии сегодня вручало Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

Мужская сборная КР по волейболу в 2016-м победила на первом отборочном этапе чемпионата мира и заняла второе место на зональном чемпионате Азии.

 

 

В номинации «Лучший показатель года» отметили Федерацию рукопашного боя КР (первое командное место на чемпионате Азии) и Федерацию спортивной борьбы (семь лицензий на Олимпиаду). За пропаганду и развитие национального вида спорта за рубежом наградили Федерацию борьбы на поясах алыш.

 

За развитие массового спорта наградили Федерацию футбола, отметив, что данный вид в КР самый массовый.

 

URL: http://www.24.kg/sport/43159/

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