Федерацию волейбола Кыргызстана наградили за прорыв в 2016 году

Федерацию волейбола Кыргызстана наградили в номинации «Прорыв года». Премии сегодня вручало Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Мужская сборная КР по волейболу в 2016-м победила на первом отборочном этапе чемпионата мира и заняла второе место на зональном чемпионате Азии.

В номинации «Лучший показатель года» отметили Федерацию рукопашного боя КР (первое командное место на чемпионате Азии) и Федерацию спортивной борьбы (семь лицензий на Олимпиаду). За пропаганду и развитие национального вида спорта за рубежом наградили Федерацию борьбы на поясах алыш.

За развитие массового спорта наградили Федерацию футбола, отметив, что данный вид в КР самый массовый.