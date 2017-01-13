Федерацию волейбола Кыргызстана наградили за прорыв в 2016 году

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Федерацию волейбола Кыргызстана наградили в номинации «Прорыв года». Премии сегодня вручало Госагентство КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Мужская сборная КР по волейболу в 2016-м победила на первом отборочном этапе чемпионата мира и заняла второе место на зональном чемпионате Азии.
В номинации «Лучший показатель года» отметили Федерацию рукопашного боя КР (первое командное место на чемпионате Азии) и Федерацию спортивной борьбы (семь лицензий на Олимпиаду). За пропаганду и развитие национального вида спорта за рубежом наградили Федерацию борьбы на поясах алыш.
За развитие массового спорта наградили Федерацию футбола, отметив, что данный вид в КР самый массовый.
URL: http://www.24.kg/sport/43159/