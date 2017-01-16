В Канте прошли матчи второго тура зимнего первенства по футболу

В городе Канте накануне прошли матчи второго тура зимнего первенства по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Как отмечается, в группе А «Наше пиво» со счетом 8:0 разгромило «Абдыш-Ату-2000». «Дордой-2» был сильнее «РИО» (6:1). В группе В «Живое пиво» одолело «Кара-Балту» (3:1), а «Алга-Чуй» победила «Ынтымак» (4:2).

В турнирной таблице группы А лидирует «Наше пиво» (6 очков). Следом идут «Дордой-2» (3 очка), «РИО» и «Абдыш-Ата-2000» (по 1 очку). Группу В возглавляет «Живое пиво» (6 очков). Далее следуют «Алга-Чуй», «Ынтымак» (по 3 очка) и «Кара-Балта» (0).