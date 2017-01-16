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Определились победители чемпионата Кыргызстана по шахматам
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Определились победители чемпионата Кыргызстана по шахматам

16/01/17 13:36, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В столице Кыргызстана 15 января завершился чемпионат страны среди детей, юношей и девушек по шахматам. Об этом ИА «24.kg» сообщили в оргкомитете соревнований.

 

По их словам, за победу в семи возрастных группах боролись более 400 спортсменов. В мужской части турнира чемпионами стали Нурэмирбек Азаматов (до 6 лет), Алишер Женишбеков (до 8), Исмаил Токтосунов (до 10), Эльдияр Орозбаев (до 12), Нурмухамад Нурланов (до 14), Руслан Съездбеков (до 16) и Чингиз Исаев (до 18).

 

 

 

 

В женской части состязаний победили Бакытбек кызы Алиман, Аяна Абаева, Иманнур Момункулова, Мирлан кызы Азалия, Дария Ли, Зарина Усупбекова и Диана Омурбекова.

 

 

Фото Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

URL: http://www.24.kg/sport/43264/

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