В Бишкеке подвели итоги чемпионата КР по джиу-джитсу

В Бишкеке накануне прошел чемпионат Кыргызстана по джиу-джитсу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

По их словам, за победу в трех возрастных группах боролись около двухсот спортсменов. Одна из целей состязаний – определить кандидатов в сборную для участия в Азиатских играх в помещениях. Среди мужчин в весовой категории 57 килограммов высшую ступень пьедестала почета занял Бексултан Салматов, 62 кг – Эржан Батыров, 69 кг – Нуркалый Мирланов. В весе 77 кг победил Нурсултан Алыкулов, 85 кг – Бектур Тыныбеков, 94 кг – Адиль Ходжаев, свыше 94 кг – Павел Гончаров.

Среди молодежи в своих весовых категориях сильнейшими стали Бакытбек уулу Айбек, Дмитрий Новиков, Суюнбай Гафуров, Кылымбек Маамытов, Руслан Сагдеев и Орозбек Алмазбеков. Среди юношей победили Бакберген Кубанычбеков, Мирлан Матказиев, Диаз Керимбаев, Руслан Токтомушев, Нургазы Алмазханов, Кылымбек Маамытов и Фахридин Баширов.