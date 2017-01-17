Кыргызстан занимает второе место в мировом рейтинге стритбола

Кыргызстан занимает второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3 (стритбола). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

Как отмечается, в категории «юноши до 18 лет» лидируют Нидерланды (5 миллионов 669 тысяч 460 очков). Следом идут Кыргызстан (3 миллиона 478 тысяч 80) и Венгрия (2 миллиона 937 тысяч 400). Всего в списке 88 стран.

Кроме того, в категории «девушки до 18 лет» наша республика идет на 12-й позиции из 76. Среди мужчин КР занимает 22-е место из 96, а среди женщин – 17-е из 89.