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Кыргызстан занимает второе место в мировом рейтинге стритбола

17/01/17 16:53, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстан занимает второе место в мировом рейтинге баскетбола 3х3 (стритбола). Об этом сообщает официальный сайт международной федерации данного вида спорта.

 

Как отмечается, в категории «юноши до 18 лет» лидируют Нидерланды (5 миллионов 669 тысяч 460 очков). Следом идут Кыргызстан (3 миллиона 478 тысяч 80) и Венгрия (2 миллиона 937 тысяч 400). Всего в списке 88 стран.

 

Кроме того, в категории «девушки до 18 лет» наша республика идет на 12-й позиции из 76. Среди мужчин КР занимает 22-е место из 96, а среди женщин – 17-е из 89.

 

URL: http://www.24.kg/sport/43388/

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