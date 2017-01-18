В Кыргызстане представили лучшие спортивные фотографии 2016 года

В Госагентстве Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта представили лучшие спортивные фотографии 2016-го.

Снимки отражают главные спортивные события КР прошлого года: II Всемирные игры кочевников, отборочный турнир на чемпионат мира по волейболу, чемпионат Азии по современному пятиборью, игры сборной страны по футболу и так далее. Всего представлено 42 работы.

Фото Жанара Усенова