В Кыргызстане представили лучшие спортивные фотографии 2016 года

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В Госагентстве Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта представили лучшие спортивные фотографии 2016-го.
Снимки отражают главные спортивные события КР прошлого года: II Всемирные игры кочевников, отборочный турнир на чемпионат мира по волейболу, чемпионат Азии по современному пятиборью, игры сборной страны по футболу и так далее. Всего представлено 42 работы.
Фото Жанара Усенова
URL: http://www.24.kg/sport/43415/