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В Кыргызстане представили лучшие спортивные фотографии 2016 года
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В Кыргызстане представили лучшие спортивные фотографии 2016 года

18/01/17 09:32, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Госагентстве Кыргызстана по делам молодежи, физической культуры и спорта представили лучшие спортивные фотографии 2016-го.

 

Снимки отражают главные спортивные события КР прошлого года: II Всемирные игры кочевников, отборочный турнир на чемпионат мира по волейболу, чемпионат Азии по современному пятиборью, игры сборной страны по футболу и так далее. Всего представлено 42 работы.

 

Фото Жанара Усенова

 

Фотогалерея

URL: http://www.24.kg/sport/43415/

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