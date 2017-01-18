На участие сборной Кыргызстана в зимних Азиатских играх затратят около 8,7 миллиона сомов

Сборная Кыргызстана выступит на VIII зимних Азиатских играх, которые пройдут 19-26 февраля в городе Саппоро (Япония). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, в состязаниях будут участвовать около 1,5 тысячи спортсменов из 30 стран. В программе – 11 видов спорта. В составе сборной КР 33 человека. Они выступят на турнирах по хоккею с шайбой, биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и фигурному катанию. Самая представительная команда – хоккейная (23 игрока).

Как сообщается, спортсменов откомандируют на Азиаду за счет госагентства. Из его бюджета на это выделено 8 миллионов 737 тысяч сомов.