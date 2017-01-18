RSS
facebookfacebookgoogale+
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 18 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 16:43
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

На участие сборной Кыргызстана в зимних Азиатских играх затратят около 8,7 миллиона сомов

18/01/17 13:06, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Сборная Кыргызстана выступит на VIII зимних Азиатских играх, которые пройдут 19-26 февраля в городе Саппоро (Япония). Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

 

По ее данным, в состязаниях будут участвовать около 1,5 тысячи спортсменов из 30 стран. В программе – 11 видов спорта. В составе сборной КР 33 человека. Они выступят на турнирах по хоккею с шайбой, биатлону, лыжным гонкам, горнолыжному спорту и фигурному катанию. Самая представительная команда – хоккейная (23 игрока).

 

Как сообщается, спортсменов откомандируют на Азиаду за счет госагентства. Из его бюджета на это выделено 8 миллионов 737 тысяч сомов.

 

URL: http://www.24.kg/sport/43442/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ