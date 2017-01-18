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На Всемирной зимней Универсиаде выступят 10 кыргызстанцев
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На Всемирной зимней Универсиаде выступят 10 кыргызстанцев

18/01/17 17:39, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

На 28-й Всемирной зимней Универсиаде выступят 10 кыргызстанцев. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

По ее данным, соревнования пройдут с 29 января по 8 февраля в городе Алматы (Казахстан). За победу поборются более пяти тысяч студентов из 64 стран. В программе 12 видов спорта. В состязаниях по горным лыжам КР представят Евгений Тимофеев и Максим Гордеев, по лыжным гонкам – Тариэл Жаркымбаев и Кундуз Абдыкадырова, по биатлону – Николай Матвеев.

 

 

На соревнованиях по сноубордингу выступят Тимур Губаев, Евгений Кузьмин, Алексей и Павел Вакурины, по фигурному катанию – Кристина Бедросова.

 

Отметим, Тимофеев, Гордеев, Жаркымбаев и Абдыкадырова также вошли в сборную КР, которая вскоре после окончания Универсиады отправится в Японию на Азиатские игры.

URL: http://www.24.kg/sport/43471/

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