В училище олимпийского резерва в Кыргызстане новый директор

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В Кыргызстане назначили нового директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова. Должность занял Женишбек Кызалаков. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Как отмечается, прежнего директора Сатыбека Чокаева освободили от занимаемой должности по собственному желанию.
Женишбек Кызалаков родился 1965 году в Джалал-Абадской области, образование высшее. В 1992–1998 годах работал учителем физкультуры в СШ №71, затем был директором нескольких школ.
URL: http://www.24.kg/sport/43548/