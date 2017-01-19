В училище олимпийского резерва в Кыргызстане новый директор

В Кыргызстане назначили нового директора Республиканского училища олимпийского резерва имени Ш.Сыдыкова. Должность занял Женишбек Кызалаков. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, прежнего директора Сатыбека Чокаева освободили от занимаемой должности по собственному желанию.

Женишбек Кызалаков родился 1965 году в Джалал-Абадской области, образование высшее. В 1992–1998 годах работал учителем физкультуры в СШ №71, затем был директором нескольких школ.