На турнире по баскетболу кыргызстанки остановились в шаге от «бронзы»

Кыргызстанки остановились в шаге от «бронзы» на международном турнире по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

По ее данным, в городе Барнауле (Россия) прошло открытое первенство на «Кубок Алтая». Участвовали 20 команд (по 10 среди юношей и девушек). Юношеская команда из КР по ходу турнира обыграла представителей Томска и Павловска и заняла шестое место. Девушки одолели баскетболисток из Новосибирска и Барнаула, а в поединке за третье место с разницей лишь в четыре очка уступили хозяйкам турнира – команде «Алтай Баскет».

Как сообщается, данный турнир стал для наших команд одним из этапов подготовки к играм «Дети Азии», которые пройдут в 2020 году в Монголии.