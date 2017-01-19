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На турнире по баскетболу кыргызстанки остановились в шаге от «бронзы»

19/01/17 18:40, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанки остановились в шаге от «бронзы» на международном турнире по баскетболу. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

 

По ее данным, в городе Барнауле (Россия) прошло открытое первенство на «Кубок Алтая». Участвовали 20 команд (по 10 среди юношей и девушек). Юношеская команда из КР по ходу турнира обыграла представителей Томска и Павловска и заняла шестое место. Девушки одолели баскетболисток из Новосибирска и Барнаула, а в поединке за третье место с разницей лишь в четыре очка уступили хозяйкам турнира – команде «Алтай Баскет».

 

Как сообщается, данный турнир стал для наших команд одним из этапов подготовки к играм «Дети Азии», которые пройдут в 2020 году в Монголии.

 

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/43552/

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