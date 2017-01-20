Канат Аманкулов: На Азиатских играх есть шансы на медали у хоккеистов и горнолыжников

Директор Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта Канат Аманкулов поделился ожиданиями от выступления кыргызстанцев на Универсиаде и Азиатских играх.

Отметим, 28-я Всемирная зимняя универсиада пройдет с 29 января по 8 февраля в городе Алматы (Казахстан). КР представят 10 спортсменов. «Конкуренция будет очень высокой. Насчет медалей говорить рановато. Ближе всего к вершине должны подойти горнолыжники. В биатлоне, фигурном катании и беговых лыжах наши ребята еще не на том уровне», - сказал ИА «24.kg» Канат Аманкулов.

VIII зимние Азиатские игры пройдут 19-26 февраля в городе Саппоро (Япония). В составе сборной КР 33 человека. «Как и на прошлой зимней Азиаде, у хоккеистов есть шансы завоевать в первом дивизионе малую золотую медаль. Опять же, у горнолыжников неплохие шансы попасть в призеры. Выступив на Универсиаде и чемпионате мира, к Азиатским играм горнолыжники как раз должны подойти к пику формы».

Он добавил, что на Универсиаде и Азиаде впервые в истории будут участвовать фигуристки из Кыргызстана. «Они долго к этому шли. Думаю, выступят достойно. Последними точно не будут! – сказал Канат Аманкулов. - Мы обязаны дать им возможность выступить, учитывая, что этот вид у нас развивается. Это и для федерации будет хорошим толчком, и для нас, чтобы и в дальнейшем развивать фигурное катание».