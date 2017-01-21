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«Агент 024»: За 25 секунд кыргызстанец выиграл бой по ММА
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«Агент 024»: За 25 секунд кыргызстанец выиграл бой по ММА

21/01/17 09:44, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

За 25 секунд спортсмен из Кыргызстана Алишер Жаныш уулу выиграл бой на соревнованиях по смешанным единоборствам в Новом Уренгое (Россия). Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислал читатель.

 

 

Боец приемом бэкфист (удар рукой с разворота) сразил своего соперника. Всего было 11 профессиональных боев. Соревнования прошли 15 января.

 

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312-024.

URL: http://www.24.kg/sport/43630/

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