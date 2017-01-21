«Агент 024»: За 25 секунд кыргызстанец выиграл бой по ММА

За 25 секунд спортсмен из Кыргызстана Алишер Жаныш уулу выиграл бой на соревнованиях по смешанным единоборствам в Новом Уренгое (Россия). Сообщение об этом ИА «24.kg» на WhatsApp прислал читатель.

Боец приемом бэкфист (удар рукой с разворота) сразил своего соперника. Всего было 11 профессиональных боев. Соревнования прошли 15 января.

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