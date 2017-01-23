В Кыргызстане подвели итоги чемпионата страны по греко-римской борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, соревнования прошли накануне в столичном Дворце спорта имени Кожомкула. Участвовали более 150 борцов. В весовой категории 59 килограммов лучшим стал Каныбек Жолчубеков, 66 кг – Жанат Болотбеков, 71 кг – Нургазы Асангулов.

В весе 75 кг первенствовал Кайрат Туголбаев, 80 кг – Атабек Азисбеков, 85 кг – Азат Бейшебеков, 98 кг – Узур Джузупбеков, 130 кг – Роман Ким.

Фото пресс-службы Госагентства КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.