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В Канте прошли поединки третьего тура зимнего первенства по футболу

23/01/17 14:16, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Канте прошли поединки третьего тура зимнего первенства по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

 

Как отмечается, в группе А «Наше пиво» со счетом 3:1 переиграло «РИО», а «Дордой-2» был сильнее «Абдыш-Аты-2000» - 3:0. В группе В «Алга-Чуй» одолела «Кара-Балту» (2:1), а «Живое пиво» было сильнее «Ынтымака» (5:4).

 

По итогам трех туров в группе А первым стало «Наше пиво» (9 очков), вторым – «Дордой-2» (6 очков). Группу В возглавило «Живое пиво» (9 очков). Второе место заняла «Алга-Чуй» (6 очков).


 

URL: http://www.24.kg/sport/43690/

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