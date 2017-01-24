Как незрячий триатлет стал надеждой кыргызского спорта

Спорт – не только возможность участвовать в соревнованиях и бороться за медали, но и способ самовыражения. Нашему собеседнику, незрячему триатлету Жалалдину Абдувалиеву он помог найти место в жизни, подарил мечту и веру в себя. Его история вызывает улыбку и слезы и хорошо отражает отношение к инвалидам в нашем обществе. Через что он прошел, к чему стремится и что желает людям с ограниченными возможностями, атлет рассказал ИА «24.kg».

На грани

«Родился я в 1993 году в Джалал-Абадской области. У меня врожденная катаракта, и один глаз не видит. Второй глаз был здоров на 60-70 процентов. Окончил обычную школу, поступил в колледж на налоговика. Днем учился, а по ночам работал охранником и иногда официантом в центре отдыха. Однажды на банкете меня ни за что побил пьяный мужчина. После этого катаракта обострилась, и зрение стало быстро ухудшаться,- вспоминает Жалалдин Абдувалиев. - Сегодня различаю только свет и темноту. Из ста видов катаракты лечению не поддаются три, и мой в их числе. В Турции, правда, делают операцию. Но она стоит дорого, да и гарантий хирурги не дают.

Учебу пришлось бросить. Однажды назначил встречу с человеком, пришел в кафе. Он говорит: иди прямо, налево, направо. Кружусь по помещению, а тот, оказывается, сидит с девчонками возле двери и смеется. Такие моменты убивали меня изнутри. В 2014-м был на пике депрессии и уже не мог ходить без сопровождения. Изолировался от внешнего мира. Сидел дома и постоянно ругался с родителями…

Через какое-то время узнал, что в столице идет проект по обучению незрячих людей самостоятельности, и стал его членом. Все инструкторы на тренинге сами были незрячими. Они дали мне мотивацию, помогли выйти из депрессии, найти друзей, научили общаться на английском языке, писать и читать по Брайлю, пользоваться смартфоном и компьютером, ходить по городу с белой тростью. Несколько недель провел в США и встретил там немало успешных незрячих.

Почему в Кыргызстане многие люди с ограниченными возможностями не развиваются? Во-первых, сами к этому не стремятся. Во-вторых, в стране много ненужных НПО. Некоторые получают от международных доноров гранты до $100 тысяч, но на инвалидов тратят лишь $10 тысяч. Остальное главы НПО кладут себе в карман», - говорит Жалалдин Абдувалиев.

«На тренинге подружился с Азатом Токтомбаевым. У него высшее образование. Трудится в сфере купли-продажи. Мечтает открыть кафе и дать работу незрячим. Ведь найти ее нам очень трудно. Видя, что ты незрячий, с тобой общаются не так, как с остальными, и с мнением твоим не считаются.

Тот проект завершился, и мы, его выпускники, теперь сами помогаем незрячим приобрести нужные навыки. Работаем в качестве волонтеров. Доходов сейчас нет. От государства в виде пособия получаю четыре тысячи сомов в месяц. На такую сумму приходится выживать!»

Источник вдохновения

«Спорт я раньше не любил и в школе был освобожден от физкультуры. В 2014-м в рамках тренинга начал бегать. Бегают незрячие в тандеме со зрячими, держась за веревочку. Методику эту в Кыргызстане внедрил волонтер JICA Матсуда-сан.

Каждый раз бегал в сопровождении нового человека. У каждого своя история! Разговариваешь, делишься эмоциями, а он делится с тобой. Это мне понравилось. Не столько бегал, сколько общался. Люблю это дело!

В мае 2015-го случился мой первый полумарафон ( 21 км ) на Иссык-Куле. Бежал в тандеме с Матсудой-сан. Километров за пять до финиша почувствовал, что устал. Хотел остановиться и отдохнуть. Матсуда-сан сказал: «Помнишь, когда ты только начинал бегать, твердил себе: «Я смогу!». Что же теперь?» И я без остановки пробежал остаток дистанции. Финишировал за 1 час 55 минут и такое вдохновение почувствовал! Бег научил меня ставить цель и добиваться ее, несмотря ни на что.

Помню, познакомился со спортсменкой Евгенией Булгаковой, и она предложила выступить на состязаниях по триатлону. Но я не смог: об этом виде спорта не знал и плавать не умел. Стал искать информацию и нашел статью о «железном человеке» Канате Келсинбекове. Прочитал историю команды триатлетов «Хойт» из США, включающую отца и сына. Отец плывет три километра и тянет за собой лодку, где сидит его сын с ДЦП. Эти самоотверженные люди – образец для подражания»,- признается Жалалдин Абдувалиев.

«Бегая, все время встречал триатлетов. В 2016-м познакомился с президентом Федерации триатлона КР Чынгызом Алкановым, и он предложил заняться их видом спорта. К тому моменту я проникся симпатией к триатлону и решил попробовать. Моим напарником стал не кто-нибудь, а тот самый Канат Келсинбеков! Стали искать тренера по плаванию, но никто не захотел со мной заниматься.

К счастью, в конце года в Бишкеке открылась Школа триатлона. Нам с Азатом, вместе с которым бегаем с самого знакомства, дали возможность бесплатно тренироваться. В первые дни я так боялся воды, что у меня даже пульс учащался! Благодаря поддержке тренера и Азата переборол страх. У нас замечательный наставник - Андрей Ханадеев. Поначалу он, правда, относился к нам не так, как сейчас. Но затем понял, что мы можем выполнять его указания, как любые другие спортсмены.

Тренируемся мы в бассейне «Дельфин» шесть дней в неделю. Проплываем 1,5 километра , качаемся, крутим педали на велотренажере. А по воскресеньям пробегаем в Ботаническом саду 10- 15 км . Занимаюсь триатлоном не для кого-то, а для себя, ради удовольствия, укрепления тела и духа. Раньше был вспыльчивым, но спорт сделал меня спокойнее. Морально и психологически преобразился, вырос.

Это один из самых дорогих видов спорта. Нужен специальный велосипед, который стоит столько, что можно спокойно купить машину! Спасибо федерации: верит в нас с Азатом, ищет деньги, чтобы приобрести велосипеды, помогает с витаминами.

В этом году будем участвовать во всех состязаниях федерации. В апреле поедем на Филиппины на чемпионат Азии. Главная задача – попасть в Токио на Паралимпиаду-2020. Сделать это, конечно, непросто. Надо много работать, мы к этому готовы. Хочу не просто пробиться в Токио, а подняться там на пьедестал! Верю в свои силы. В любом деле можно добиться успеха, если упорно трудиться».

Наука быть счастливым

«Кроме нас с Азатом, незрячих в кыргызском спорте, к сожалению, нет. Хочется посоветовать тренерам: не бойтесь работать с незрячими! Дайте им шанс себя проявить и удивитесь, на что они способны.

Надеюсь, нам удастся мотивировать других изменить свою жизнь. Знаю многих, у кого все нормально в физическом плане, но у них инвалидность в голове: ничего не делают, выпивают и жалуются на окружающих.

Не считаю себя ограниченным. Бывает, собираюсь в кино, а мне говорят: «Ты же не видишь?!». Отвечаю: «Ну и что? Может, мне хочется погулять с девушкой?» Не хочу отделяться от общества!» - говорит спортсмен.

«Людям с ограниченными возможностями скажу: никогда не сдавайтесь и ни на кого не надейтесь. Если излишняя опека родителей убивает в вас личность, не бойтесь и скажите им: дайте мне возможность сделать что-то без вашей помощи! Нужно двигаться вперед, надеяться на хорошее и добиваться всего самому».

Фото из архива Жалалдина Абдувалиева.