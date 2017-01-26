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Названы лучшие волейболистки Кыргызстана-2016

26/01/17 11:18, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Кыргызстане назвали лучших волейболисток страны по итогам 2016 года. Об этом сообщила отечественная федерация данного вида спорта.

 

Как отмечается, в Бишкеке прошло итоговое заседание исполнительного комитета ФВ КР. На нем лучшими волейболистками 2016-го признаны Мадина Мирлан кызы и Алтынай Самат кызы.

 

Мадина Мирлан кызы в составе клуба «Салам-Алик» стала чемпионкой КР по классическому волейболу, а в составе «Сольвейг Спорта» победила на чемпионате КР по пляжному волейболу.

 

Алтынай Самат кызы в составе клуба «Улар» завоевала «серебро» чемпионатов КР по классическому и пляжному волейболу.

URL: http://www.24.kg/sport/43904/

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