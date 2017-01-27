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В Кыргызстане назвали лучших волейболистов 2016 года

27/01/17 15:39, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

В Кыргызстане назвали лучших волейболистов страны 2016 года. Об этом ИА «24.kg» сообщил генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Кылычбек Сарбагишев.

 

По его словам, в Бишкеке прошло итоговое заседание исполнительного комитета ФВ КР. На нем лучшими волейболистами 2016-го названы Нурмухамед Токтоев (клуб «Дархан ОшТУ») и Муса уулу Темир («Улар»).

 

Как сообщается, Токтоев наилучшим образом проявил себя на отборочном турнире на чемпионат мира-2018 и зональном чемпионате Азии. Муса уулу Темир блистал на соревнованиях по пляжному волейболу.

 

Напомним, ранее стали известны имена лучших волейболисток.

URL: http://www.24.kg/sport/44006/

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