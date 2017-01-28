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Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире по женской борьбе

28/01/17 09:57, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире Гран-при по женской борьбе, посвященном памяти Ивана Ярыгина. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

 

По его данным, соревнования стартовали 27 января в городе Красноярске (Россия). В первый день среди женщин разыграно четыре комплекта наград. В весовых категориях 60 и 69 килограммов представительниц КР не было. В весе 48 кг выступили две кыргызстанки - Саяна Баизова (13-е место) и Мадина Надирова (14-е место).

 

Как сообщается, в категории 58 кг Айсулуу Тыныбекова уверенно выиграла четыре схватки из четырех и заняла первое место. Поочередно повержены россиянки Мария Матюшенко (10:0) и Екатерина Вьюнова (10:0), Гантуя Энхбат из Монголии (8:0) и Вероника Чумикова из РФ (13:3). 

 

URL: http://www.24.kg/sport/44037/

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