Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире по женской борьбе

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Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире Гран-при по женской борьбе, посвященном памяти Ивана Ярыгина. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.
По его данным, соревнования стартовали 27 января в городе Красноярске (Россия). В первый день среди женщин разыграно четыре комплекта наград. В весовых категориях 60 и
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URL: http://www.24.kg/sport/44037/