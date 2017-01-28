Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире по женской борьбе

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова завоевала «золото» на международном турнире Гран-при по женской борьбе, посвященном памяти Ивана Ярыгина. Об этом сообщил официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, соревнования стартовали 27 января в городе Красноярске (Россия). В первый день среди женщин разыграно четыре комплекта наград. В весовых категориях 60 и 69 килограммов представительниц КР не было. В весе 48 кг выступили две кыргызстанки - Саяна Баизова (13-е место) и Мадина Надирова (14-е место).