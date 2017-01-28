Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе. Первым в мире!

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Шведский спортсмен Дэниел Бодин смог сделать двойное сальто назад — верхом на снегоходе. И он первый в мире, кому это удалось, сообщили российские СМИ.
«Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить - никто в мире не сможет понять это чувство. Я лелеял мечту о выполнении этого трюка больше двух лет», - заявил Бодин.
В 2013 году шведский экстремал выполнил еще один безумный трюк: прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.
URL: http://www.24.kg/sport/44042/