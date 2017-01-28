RSS
facebookfacebookgoogale+
Бросай курить, вставай на лыжи. Где покататься этой зимой
Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 28 января 2017 года. Суббота. Бишкекское время 12:35
НОВОСТИ ДНЯ:
Спорт
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Шведский экстремал сделал двойное обратное сальто на снегоходе. Первым в мире!

28/01/17 12:20, Бишкек – ИА «24.kg»

Шведский спортсмен Дэниел Бодин смог сделать двойное сальто назад — верхом на снегоходе. И он первый в мире, кому это удалось, сообщили российские СМИ.

 

 

 

 

«Я сделал это! Я не могу поверить в это! Это невозможно объяснить - никто в мире не сможет понять это чувство. Я лелеял мечту о выполнении этого трюка больше двух лет», - заявил Бодин.

 

В 2013 году шведский экстремал выполнил еще один безумный трюк: прыгнул на снегоходе с лыжного трамплина.

 

 

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/44042/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ