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Валентина Шевченко выиграла бой на международном турнире под эгидой UFC

29/01/17 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Валентина Шевченко выиграла бой на международном турнире под эгидой UFC. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.

 

По ее данным, в городе Денвере (США) прошли международные соревнования по смешанным единоборствам (ММА). Состоялось 12 боев. Гвоздем программы было противостояние Валентины Шевченко (КР) и Джулианны Пеньи (США). Шевченко победила, выполнив во втором раунде болевой прием на руку.

 

 

Отметим, UFC – ведущая и самая престижная мировая организация, продвигающая смешанные единоборства.

URL: http://www.24.kg/sport/44056/

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