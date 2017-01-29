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Валентина Шевченко выиграла бой на международном турнире под эгидой UFC. Об этом сообщила Федерация тайского бокса Кыргызстана.
По ее данным, в городе Денвере (США) прошли международные соревнования по смешанным единоборствам (ММА). Состоялось 12 боев. Гвоздем программы было противостояние Валентины Шевченко (КР) и Джулианны Пеньи (США). Шевченко победила, выполнив во втором раунде болевой прием на руку.
Отметим, UFC – ведущая и самая престижная мировая организация, продвигающая смешанные единоборства.
URL: http://www.24.kg/sport/44056/