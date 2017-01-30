Команда «Живое пиво» выиграла зимнее первенство по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

По ее данным, соревнования завершились в городе Канте. В поединке за седьмое место «Абдыш-Ата-2000» со счетом 2:1 одолела «Кара-Балту-2». В игре за пятое место «Ынтымак» был сильнее «Рио» - 1:1 (8:7 по пенальти). В поединке за «бронзу» «Дордой-2» обыграл «Алгу-Чуй» - 1:1 (4:3 по пенальти).

В игре за первое место встречались «Живое пиво» и «Наше пиво». «Живое» в ходе матча уступало со счетом 1:4, но смогло сравнять счет, а в серии пенальти вырвало победу – 5:3.