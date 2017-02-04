Как сборная Кыргызстана по хоккею готовится к Азиатским играм

В японском Саппоро
На предварительном этапе в группе А нашей команде будут противостоять сборные Бахрейна, Кувейта, Филиппин и Катара. В группе В сразятся Индонезия, Иран, Макао, Малайзия и Туркменистан. Победители групп сыграют в матче за «золото», а вторые места оспорят «бронзу».
Советская школа
— Как идет подготовка к Азиаде?
— В декабре провели первый тур чемпионата страны, посмотрели в деле перспективных и опытных хоккеистов. Из лучших сформировали сборную. В ней 20 полевых игроков и три вратаря. Средний возраст 22–23 года. Они представляют отечественные клубы «Арстан», «Локомотив» и «
С 22 января по 10 февраля на Городском катке проводим сборы. Сейчас готовимся в функциональном плане, оттачиваем броски, увеличиваем скорость… Со второй недели начнем уделять особое внимание тактике. Занимаемся на льду дважды в день (в 10.00 и 22.00) по полтора часа. После обеда теоретическая подготовка. В команде дружная обстановка. В Японию отправимся заранее (12 февраля), чтобы успеть акклиматизироваться.
— Как оцениваете уровень соперников?
— В группе основным конкурентом будет команда Кувейта, которая тренируется в Европе. С ней мы встречались два года назад на Кубке вызова Азии и уступили. В этот раз посмотрим, кто кого! Настраиваемся только на первое место.
— В составе нашей команды есть легионеры?
— Нет. Есть восемь натурализованных хоккеистов из команд — участниц чемпионата КР. Они приехали в нашу страну не вчера. Самое минимальное — три года назад.
— 23:2, 15:4, 14:0 — результаты матчей сборной КР на
— Если 5:2 или 5:4 выиграем, будет отлично. Но десять голов в
Шайбу! Шайбу!
— С прошлой Азиады прогресс в нашем хоккее ощутим?
— Да. Это выражается в увеличении числа его любителей. Основная база подготовки — Городской каток. Там хорошая инфраструктура; занимаются около ста молодых игроков. Среди тех, кому сейчас 14–15 лет, есть очень перспективные. Через несколько лет, когда они начнут играть на взрослом уровне, качество хоккея у нас заметно возрастет.
В микрорайоне «Асанбай» скоро откроется Академия хоккея, где смогут бесплатно тренироваться дети из малоимущих семей, приютов и интернатов. Недавно появился крытый каток в Нарыне. Там тоже будут развивать наш вид спорта.
— Какие еще турниры будут в
— В марте выступим на очередном Кубке вызова Азии. В апреле — второй тур чемпионата КР, в мае — третий. В Бишкеке намечен детский турнир, куда приглашены команды из России и Казахстана. Молодые хоккеисты поедут на соревнования в
— А на чемпионате мира выступим?
— Страны, развивающие хоккей, принимают ЧМ по очереди. Нас допустят к участию, если сможем его провести. К ледовым дворцам есть определенные требования: по количеству раздевалок, душевых и тому подобному. Весной ждем комиссию из международной федерации, которая посмотрит, соответствуют ли условия на Городском катке. Если ее все удовлетворит, уже в сентябре в Бишкеке может пройти ЧМ среди команд третьего дивизиона.
Наследие
— Кто поддерживает хоккеистов?
— С каждым годом все лучше помогает Госагентство спорта. Например, финансирует проведение чемпионата КР. Выделило средства на тренировки и сборы национальной команды, везет на Азиатские игры.
— Проблемы имеются?
— У многих игроков старая экипировка. Пара коньков стоит минимум $200 (и то
Бывает, помогают спонсоры. Но привлекать их очень тяжело. Мы могли бы размещать названия организаций на своей форме и афишах турниров. Это же замечательная реклама! Но организации этого, увы, не понимают. Да и статья 208 Налогового кодекса, предусматривающая вычеты по расходам на благотворительность (в том числе на помощь спортсменам), похоже, в должной мере не работает.
— Мысль, что в КР играют в хоккей, некоторым до сих пор кажется невероятной. Помните, когда он тут зародился?
— В советское время. Потом был в упадке. Возрождаться начал в конце