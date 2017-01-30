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Лыжница Кундуз Абдыкадырова преодолела пять километров на Всемирной зимней универсиаде

30/01/17 12:56, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова сегодня выступила на лыжной гонке в рамках Всемирной зимней универсиады, проходящей в Алматы (Казахстан). Об этом сообщил официальный сайт соревнований.

 

По его данным, на дистанции 5 километров стартовали 63 спортсменки из 21 страны. Тройку лидеров составили россиянки Лилия Васильева из РФ (14 минут 8,6 секунды) и Анна Нечаевская (14 минут 21,9 секунды), Анна Шевченко из РК (14 минут 23,8 секунды). Кундуз Абдыкадырова финишировала 62-й (22 минуты 44,1 секунды).

 

Отметим, Универсиада стартовала 29 января. Абдыкадырова первой из кыргызстанцев вступила в борьбу.

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/44072/

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