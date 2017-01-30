Лыжник Тариэль Жаркымбаев выступил в гонке на 10 км на Всемирной универсиаде

Лыжник Тариэль Жаркымбаев сегодня выступил в индивидуальной гонке на 10 километров на Всемирной зимней универсиаде, продолжающейся в городе Алматы (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, на старт вышли 88 участников из 25 стран. Победил Валерий Гонтарь (РФ), финишировавший за 25 минут 12 секунд. Вторым стал Дмитрий Ростовцев (РФ) – 25 минут 20,9 секунды, третьим – Александр Пуе (Франция) – 25 минут 33,8 секунды. Тариэль Жаркымбаев занял 87-е место, управившись за 35 минут 9 секунд.

Напомним, ранее прошла лыжная гонка на пять километров у женщин, где выступила кыргызстанка Кундуз Абдыкадырова.