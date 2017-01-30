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Горнолыжник Евгений Тимофеев стал 41-м на Всемирной универсиаде

30/01/17 15:16, Бишкек – ИА «24.kg», Иван МАРЧЕНКО

Горнолыжник Евгений Тимофеев стал 41-м на Всемирной зимней универсиаде в Алматы. Об этом сообщает официальный сайт состязаний.

 

По его данным, в рамках универсиады завершились состязания в дисциплине «супергигант». Среди мужчин на старт вышли 72 спортсмена. Финишировать смогли 60. Тройку лидеров составили Микеланджело Тентори (Италия) – 1 минута 3,3 секунды, Евгений Пясик (РФ) – 1 минута 3,6 секунды и Семен Ефимов (РФ) – 1 минута 3,77 секунды. Тимофеев управился за 1 минуту 8,64 секунды.

 

Ранее на универсиаде попробовали силы лыжники Кундуз Абдыкадырова и Тариэль Жаркымбаев. На этом сегодняшняя программа выступлений кыргызстанцев завершилась.

 

 

URL: http://www.24.kg/sport/44087/

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