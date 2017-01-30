В Бишкеке прошел шахматный фестиваль

В Бишкеке накануне прошел шахматный фестиваль. Об этом ИА «24.kg» сообщил его главный судья Ислам Байсынов.

Как отмечается, за победу боролись 200 спортсменов. Они сыграли восемь туров в дисциплине «быстрые шахматы». Среди юношей в категории 8-11 лет лучшим стал Нуриддин Юнусов, 11-16 лет – Эльдияр Орозбаев. Среди девочек в своих категориях первенствовали Айжан Съездбекова и Заирбек кызы Бегимай.

«Соревнования проводились в третий раз. Участники – сильнейшие шахматисты страны в своих возрастных группах – показали хороший уровень подготовки, - отметил Ислам Байсынов.